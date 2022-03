Mobilità docenti 2022/23, domanda e precedenze: cosa si intende per prima preferenza? (Di martedì 1 marzo 2022) I docenti che usufruiscono di una delle precedenze previste dall'articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25, devono esprimere come prima preferenza nella domanda di trasferimento la scuola/comune dove si esercita la precedenza. cosa si intende per prima preferenza? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) Iche usufruiscono di una dellepreviste dall'articolo 13, comma 1, del CCNI/25, devono esprimere comenelladi trasferimento la scuola/comune dove si esercita la precedenza.siper? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2022/23, domanda e precedenze: cosa si intende per prima preferenza? - ProDocente : Mobilità docenti 2022-23: da oggi si presenta domanda su Istanze online. LE ISTRUZIONI – Orizzonte Scuola - ProDocente : Mobilità dei docenti IRC. Modalità di presentazione della domanda – Tecnica della Scuola - infodocenti : Tutti gli allegati per la mobilità docenti 2022/23 #trasferimenti #scuola #docenti #modulistica #allegati… - ITTL_DDA : A.S. 2021/2022 – Circolare n. 140 – Mobilità Docenti e personale ATA a.s. 2022.2023? -