Milly Carlucci col cuore in frantumi | “lo shock ci ha travolto”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 1 marzo 2022)ha inteso spiegare al suo pubblico il perché venerdì scorso la puntata de Il Cantante Mascherato non è andata in onda. Lo ha fatto in un video dove, emozionata, ha fatto diretto riferimento alle tragiche notizie provenienti dall’Ucraina. Un celeberrimo brano dei Quinn s’intitolava The show must go on, che tradotto vuol dire ‘Lo spettacolo deve continuare’. Nel mondo dello spettacolo questa frase è diventata negli anni una sorta di mantra, che viene ripetuta in qualunque occasione uno show venga funestato da gravi eventi che possano poi mettere in dubbio il suo regolare svolgimento. Lo spettacolo deve continuare, sempre e comunque. Non sempre però può essere così.-AltranotiziaVi sono eventi per i quali è assolutamente necessario uno stop. Momenti in cui la riflessione ...