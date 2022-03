Manager donne? Una scelta pericolosa, complessa ma vincente (Di martedì 1 marzo 2022) Come fotografato dalla ricerca “Women in business 2021” di Grant Thornton, a livello globale, le donne che occupano posizioni Manageriali sono ormai in crescita. Ma In Italia, come tutti sappiamo, c’è ancora molto da fare! Tutti che parlano di dare spazio alle donne, di empowerment femminile, ma…bla bla bla…solo parole. Persino al tempo degli antichi romani misero come gladiatori delle figure femminili ma poi, visto il loro successo, le bandirono subito dalle competizioni per non rischiare di fare ombra sull’idea dello stereotipo maschile del gladiatore. Perché Gemels punta sulle figure femminili? In Gemels la storia di Leader al femminile nasce da molto lontano: quella che 20 anni fa fu una scelta di necessità, è diventata poi una virtù e motivo di orgoglio. Essendo infatti in un’area densamente industrializzata con ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022) Come fotografato dalla ricerca “Women in business 2021” di Grant Thornton, a livello globale, leche occupano posizioniiali sono ormai in crescita. Ma In Italia, come tutti sappiamo, c’è ancora molto da fare! Tutti che parlano di dare spazio alle, di empowerment femminile, ma…bla bla bla…solo parole. Persino al tempo degli antichi romani misero come gladiatori delle figure femminili ma poi, visto il loro successo, le bandirono subito dalle competizioni per non rischiare di fare ombra sull’idea dello stereotipo maschile del gladiatore. Perché Gemels punta sulle figure femminili? In Gemels la storia di Leader al femminile nasce da molto lontano: quella che 20 anni fa fu unadi necessità, è diventata poi una virtù e motivo di orgoglio. Essendo infatti in un’area densamente industrializzata con ...

