M5S | terminata l’udienza a Napoli sulla revoca della sospensione dello statuto e dell’elezione di Conte | il giudice si riserva di decidere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Ildel Tribunale civile di, Francesco Paolo Feo, si èto disull’istanza didell’ordinanza che il 7 febbraio scorso ha sospeso in via cautelare il nuovodel Movimento 5 Stelle e la successiva elezione di Giuseppea presidente., iniziata intorno a mezzogiorno e mezza, è durata circa un’ora: sono intervenuti prima i legali del Movimento – i professori Claudio Consolo, Francesco Cardarelli e Francesco Astone – poi l’avvocato Lorenzo Borrè in rappresentanza dei tre attivisti napoletani (Renato Delle Donne, Steven Brian Hutchinson e Liliana Coppola) che hanno impugnato la delibera di modifica, sostenendo che dall’assemblea fossero stati esclusi in ...