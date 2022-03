Exor punta sulla salute | pronto l’ingresso in Lifenet Healthcare

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 1 marzo 2022)va alle battute finali perin minoranza in, società focalizzatae sulle attività ambulatoriali e ospedaliere. Secondo le ultime indiscrezioni, la holding della famiglia Agnelli-Elkann – che controlla anche la Juventus – sarebbe infatti in trattative in esclusiva in modo da finalizzare l’operazione. Sul tavolo un’ampia minoranza diL'articolo