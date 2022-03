Diffidati Milan-Inter, nerazzurri a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno (Di martedì 1 marzo 2022) I Diffidati di Milan-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno del derby di Coppa Italia 2021/2022. Soltanto un giocatore di Inzaghi in caso di cartellino giallo andrebbe a scontare un turno di stop: si tratta di Matias Vecino, che dovrà prestare dunque molta attenzione a non farsi ammonire se non vuole essere fermato dal giudice sportivo per il derby di ritorno che deciderà chi si qualificherà in finale. Diffidati Milan REGOLAMENTO GOL TRASFERTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Idi, iindidel derby di Coppa Italia 2021/2022. Soltanto un giocatore di Inzaghi in caso di cartellino giallo andrebbe a scontare un turno di stop: si tratta di Matias Vecino, che dovrà prestare dunque molta attenzione a non farsi ammonire se non vuole essere fermato dal giudice sportivo per il derby diche deciderà chi si qualificherà in finale.REGOLAMENTO GOL TRASFERTA SportFace.

