Bitcoin chiude a 44k$ mentre l'hype cripto aumenta di nuovo (Di martedì 1 marzo 2022) I mercati delle criptovalute si stanno riprendendo, e la maggior parte dei token ha registrato una crescita di oltre il 5% nel corso della giornata Negli ultimi giorni, le criptovalute hanno stabilito uno status di "rifugio" sia per i russi che per l'Ucraina Bitcoin ha organizzato il marshalling di altcoin in un lunedì generalmente positivo mentre i mercati delle criptovalute si sono ripresi dagli effetti della recente azione militare russa. La criptovaluta di punta Bitcoin ha superato i 40.000$ per la prima volta dal 20 febbraio. Dopo essere sceso solo di recente a 34.904$ a causa del crollo dei mercati giovedì scorso, Bitcoin viene ora scambiato a 43.775$, una crescita del 16,1% nelle ultime 24 ore. Il suo volume nelle 24 ore è di 28,70 miliardi di ...

