Atalanta-Samp | match analysis Ritmi alti | precisione | la corsa di Hateboer | così si sopperisce all’assenza di Zapata

(Di martedì 1 marzo 2022) L’di Gasperini non poteva permettersi altri passi falsi. Dopo aver dissipato tra la fine di dicembre e la fine di febbraio un cospicuo vantaggio in punti, i nerazzurri dovevano assolutamente invertire la rotta, e per farlo erano chiamati a …

Advertising

Emanuel70123144 : RT @F1N1no: Gente spaventata perchè l'atalanta sta battendo la samp....dai su siate seri...La dea ha un calendario tale che se le vince vuo… - apsulo : Se le squadre affrontassero la #Juve come la Samp con l'Atalanta, avremmo già vinto il campionato a dicembre. #juvespezia - fedegoffi1995 : RT @AlfredoPedulla: L’#Atalanta è ripartita. #Samp imbarazzante - 1987_Lorenza : RT @Boboj29: Atalanta 4 Sampdoria 0 Oggi e' un gran dire sul ritorno dell'Atalanta dopo la sonante vittoria contro la Samp.,molti esaltano… - Gazzettadmilano : Atalanta, ritorno alla vittoria con poker alla Samp. -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Samp

Non c'è stata partita. Il coraggio, la personalità invocate da Giampaolo non si sono viste. Sarà stata colpa della botta a freddo,in vantaggio dopo appena sei minuti grazie ad un colpo di testa di Pasalic, ripescato in extremis per via dell'infortunio patito da Malinovskyi durante il riscaldamento, fatto sta che si è ...è stata un tiro al piattello. La Dea, infarcita di cosiddette riserve - ognuna delle quali sarebbe titolare inamovibile nella nostra formazione - ha letteralmente massacrato i ...L’olandese strappa una media voto quasi da record: 8.8. Ma la sorpresa è in panchina Sono davvero tanti i voti giunti alla nostra redazione per il sondaggio che vi ha permesso di dare i giudizi ai gio ...L'Atalanta è ancora viva. Dopo alcune partite in cui era mancata la vittoria, i bergamaschi hanno schiantato la Sampdoria per 4-0. Il successo interno al Gewiss Stadium mancava dallo scorso 30 ...