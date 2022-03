Antonio Medugno crolla e vuole lasciare il GF Vip 6: “Mi sento vulnerabile” (Di martedì 1 marzo 2022) Il concorrente ha vissuto un momento di profonda crisi durante la 45esima puntata del reality, subito dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo con la quale era in nomination. Dopo essere stato confortato dalle parole del padre e del fratello, ha poi deciso di continuare il gioco: "Le parole di papà mi danno forza". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) Il concorrente ha vissuto un momento di profonda crisi durante la 45esima puntata del reality, subito dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo con la quale era in nomination. Dopo essere stato confortato dalle parole del padre e del fratello, ha poi deciso di continuare il gioco: "Le parole di papà mi danno forza". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fandomflirty : RT @latte_riso: TRADUZIONE FRASE “LO SAI COME FA IL CUORE” canzone di Pino Daniele?? Donate e facciamo volare quest’aereo (abbiamo poco tem… - latte_riso : RT @PasseggioNunzia: DONIAMO TUTTI PER SUPPORTARE IL NOSTRO ANTONIO. #antoniomedugno #tiktonio #tiktok #gfvip #grandefratello https://t.c… - latte_riso : TRADUZIONE FRASE “LO SAI COME FA IL CUORE” canzone di Pino Daniele?? Donate e facciamo volare quest’aereo (abbiamo… - beffi04 : RT @soleilstasiiii: E quando Antonio Medugno soffierà la vittoria alla principessa ??? THEN WHAT???? #gfvip #solearmy - fandomflirty : @Ilsuperbo89 Se ti va abbiamo aperto una raccolta fondi per far volare un’aereo ad Antonio -