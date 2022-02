Viola e Juve, una coccarda per due. Quel giallo di cui nessuno si accorse (Di lunedì 28 febbraio 2022) In attesa della sfida di Coppa Italia di mercoledì 2 marzo, ripercorriamo un aneddoto di molti anni fa relativo alle due ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) In attesa della sfida di Coppa Italia di mercoledì 2 marzo, ripercorriamo un aneddoto di molti anni fa relativo alle due ...

Advertising

FootballAndDre1 : @modazza85 mi sono imbattuto in una conversazione in cui si dice che Vlahovic l'estate scorsa era già d'accordo con… - FootballAndDre1 : @PAT_R_IC_K mi sono imbattuto in una conversazione in cui si dice che Vlahovic l'estate scorsa era già d'accordo co… - FootballAndDre1 : @Lebron24320071 mi sono imbattuto in una conversazione in cui si dice che Vlahovic l'estate scorsa era già d'accord… - Luxgraph : Fiorentina-Juve: difesa viola in sofferenza, ma rientra Milenkovic - TUTTOJUVE_COM : QUI VIOLA - Oggi alle 11:00 allenamento per preparare il match contro la Juve -