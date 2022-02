Tiziano Ferro papà di due bimbi | l' annuncio sui social

(Di lunedì 28 febbraio 2022)e Victor Allen sono diventati. La coppia ha annunciato l'affido di due bambini dalle colonne di un post pubblicato su Instagram. Il cantante ha postato una foto in cui si mostra insieme a Victor mentre abbraccia i due bambini. «Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra» - ha scrittosu Instagram. Il cantante ha proseguito non nascondendo la sua emozione per questa splendida notizia che li ha portati a diventare genitori. «Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo ...

