San Giovanni Bianco | scontro tra furgone e pick up | 4 feriti | tra loro 2 bambini

(Di lunedì 28 febbraio 2022) San. Ci sono anche duepiccoli tra i quattrodell’incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì (28 febbraio) a San. Il sinistro si è verificato lungo la statale 470 intorno alle 14:40. La dinamica è ancora da chiarire. Le prime informazioni parlano di unotra unup e unnei pressi dell’imbocco della galleria. Il bilancio è di quattro(tutti in codice giallo) tra i quali duedi 3 e 5 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e l’auto veloce della centrale di Bergamo, oltre a due ambulanze, un’automedica e i Carabinieri per i rilievi di legge.

Ultime Notizie dalla rete : San Giovanni

Ladri in azione la notte scorsa a Trappeto frazione di San Giovanni La Punta, i quali hanno provato a "prelevare" denaro dal ATM del locale ufficio postale. Il furto è stato sventato grazie al sistema ...Un pick up con a bordo un uomo di 38 anni e due bambini, una maschio di 5 e una femmina di 3 anni si è schiantato contro un furgoncino condotto da un 62enne all'imbocco della galleria Costone 2 tra Sa ...