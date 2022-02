Marisa Fenoglio | sorella di Beppe | Un genio per fratello e non capirlo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ... aveva rispetto della fame di lettura di, che leggeva sempre anche a tavola, pescando alla cieca nel piatto, ma gli diceva: 'Io non ti leggo, tanto ti conosco, lo so quello che scrivi'. La ...

Questa intervista è uscita sul numero 31/2015 di Famiglia Cristiana., scomparsa lo scorso 29 novembre a 88 anni, ci ha regalato un ritratto di Beppe e della sua famiglia visti da vicino, prima cheentrasse stabilmente a far parte della storia ...Purtroppo, scomparsa qualche giorno fa, non potrà essere presente, come pure si era ripromessa malgrado l'età, alle celebrazioni per il centenario della nascita del fratello Beppe ('Casa ...Nel 2015 Marisa, la sorella di Beppe Fenoglio, scomparsa il 29 novembre del 2021, raccontò a Famiglia Cristiana il lato privato delle scrittore di Alba, nato il 1 marzo del 1922 ...Fra gli altri il Consolato italiano a Francoforte organizza un ciclo di sette appuntamenti sulla vita e le opere di Beppe e Marisa Fenoglio e l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi curerà un'edizione ...