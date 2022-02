Guerra in Borsa: ecco come i mercati recuperano dopo i conflitti (Di lunedì 28 febbraio 2022) I mercati non amano l'incertezza. E' questa la premessa per spiegare e documentare l'andamento dei listini a cavallo dei periodi di Guerra e tensione geopolitica. La diffusa volatilità che connota un periodo pre-bellico e d'inizio conflitto è sempre determinata dal clima d'incertezza diffuso tra gli investitori e storicamente tale clima si è sempre disteso a conflitto in corso quando – anzi – i listini tornano a crescere. La storia insegna, infatti, che le borse non “disdegnano” le guerre. A giudicare da quanto sta accadendo ai mercati globali in questo momento ci sono le premesse per supporre che anche il conflitto tra Russia e Ucraina determini conseguenza borsistiche coerenti a quanto avvenuto nella storia. LA SITUAZIONE ATTUALE Il movimento attuale dei listini mostra le azioni russe in perdita quasi del 50%, con il rublo che si è ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 febbraio 2022) Inon amano l'incertezza. E' questa la premessa per spiegare e documentare l'andamento dei listini a cavallo dei periodi die tensione geopolitica. La diffusa volatilità che connota un periodo pre-bellico e d'inizio conflitto è sempre determinata dal clima d'incertezza diffuso tra gli investitori e storicamente tale clima si è sempre disteso a conflitto in corso quando – anzi – i listini tornano a crescere. La storia insegna, infatti, che le borse non “disdegnano” le guerre. A giudicare da quanto sta accadendo aiglobali in questo momento ci sono le premesse per supporre che anche il conflitto tra Russia e Ucraina determini conseguenza borsistiche coerenti a quanto avvenuto nella storia. LA SITUAZIONE ATTUALE Il movimento attuale dei listini mostra le azioni russe in perdita quasi del 50%, con il rublo che si è ...

