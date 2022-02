Diffidati Atalanta-Sampdoria, nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma (Di lunedì 28 febbraio 2022) I Diffidati di Atalanta-Sampdoria, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma. Sono tre i giocatori di Gasperini che rischiano di saltare il successivo impegno con i giallorossi qualora dovessero rimediare un cartellino giallo. Si tratta del difensore Rafael Toloi, dell’esterno Davide Zappacosta e del centrocampista Marten De Roon. Massima attenzione dunque per loro tre nell’evitare un’ammonizione. PROGRAMMA TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Idi, iin. Sono tre i giocatori di Gasperini che rischiano di saltare il successivo impegno con i giallorossi qualora dovessero rimediare un cartellino giallo. Si tratta del difensore Rafael Toloi, dell’esterno Davide Zappacosta e del centrocampista Marten De Roon. Massima attenzione dunque per loro tre nell’evitare un’ammonizione. PROGRAMMA TELECRONISTI SportFace.

Advertising

LucaMourinhismo : RT @sportface2016: #AtalantaSampdoria, i diffidati nerazzurri in vista della #Roma - sportface2016 : #AtalantaSampdoria, i diffidati nerazzurri in vista della #Roma - ilbanale : @269a3 Si, sono andato a vedere…è interessante Lazio Napoli i campani con tre diffidati hanno il Milan la prossima,… - infoitsalute : Diffidati Olympiakos-Atalanta: i bergamaschi a rischio squalifica per l'eventuale ottavo di Europa League - _umbertomassa : @Laura_Bennati @Casti_F (si è già visto quando hanno rubato il pareggio con l'Inter: quella giornata espulsi inzagh… -