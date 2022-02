Corea del Sud si prepara lanciando un progetto metaverse da 186mln $ (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il governo vuole stimolare la crescita del suo ecosistema metaverso, con l'ambizione di poter ospitare aziende in futuro Il mese scorso, la Corea del Sud ha lanciato un piano strategico quinquennale per diventare il leader globale del metaverso Il governo della Corea del Sud sta facendo passi da gigante verso l'evoluzione in un futuro metaverso. Ieri, il Ministero delle TIC, della scienza e della pianificazione futura della nazione ha garantito un investimento di 223,7 miliardi di KRW (186 milioni di dollari) per far progredire l'ecosistema metaverso del paese. Secondo una dichiarazione ufficiale inviata dal ministero, l'obiettivo finale di questo investimento è il raggiungimento di un ecosistema metaverso all-inclusive, soprannominato "Expanded Virtual World". Consentirebbe l'espansione virtuale delle città, delle iniziative educative e dei media. ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il governo vuole stimolare la crescita del suo ecosistema metaverso, con l'ambizione di poter ospitare aziende in futuro Il mese scorso, ladel Sud ha lanciato un piano strategico quinquennale per diventare il leader globale del metaverso Il governo delladel Sud sta facendo passi da gigante verso l'evoluzione in un futuro metaverso. Ieri, il Ministero delle TIC, della scienza e della pianificazione futura della nazione ha garantito un investimento di 223,7 miliardi di KRW (186 milioni di dollari) per far progredire l'ecosistema metaverso del paese. Secondo una dichiarazione ufficiale inviata dal ministero, l'obiettivo finale di questo investimento è il raggiungimento di un ecosistema metaverso all-inclusive, soprannominato "Expanded Virtual World". Consentirebbe l'espansione virtuale delle città, delle iniziative educative e dei media. ...

