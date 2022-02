Coppa Davis | Volandri a SuperTennis | ' Creato un grande gruppo'

Advertising

GiovanniRiver : @bodyzen52 @cris_cersei Nel 1976 tutto il mondo boicottò il Cile, tranne l'Italia che andò a Santiago a vincere la… - StefanoCasati7 : @RobertoRenga Era ora che il calcio e lo sport in generale assumessero posizioni nette.spesso e volentieri le collu… - labrosport : ?? 'Filo' si prepara a un nuovo fine settimana da capitano azzurro - LFrenk04 : Guidati dal capitano Filippo Volandri; Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Stefano Travaglia affronteranno la Slovacc… - matteo19_5 : @GeorgeSpalluto Dalla Coppa Davis sarà naturale l’esclusione dopo le parole del Cio. -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Davis

Nel week - end torna laCup by Rakuten con il turno preliminare: venerdì e sabato la "NTC Arena" (veloce indoor) di Bratislava sarà il palcoscenico della sfida tra Slovacchia e Italia. La sfida sarà trasmessa in ...... che si dedica alla sua fondazione insieme alla moglie Steffi Graf Guillermo Coria , che debutterà nel prossimo playoff come capitano della nazionale argentina diRainer Schuettler , ...Sport - SuperTennis e in diretta streaming sul sito di SuperTennis, sull'app SuperTenniX (per abbonati) e su Sky Go. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla ...Nel week-end torna la Davis Cup by Rakuten con il turno preliminare: venerdì e sabato la 'NTC Arena' (veloce indoor) di Bratislava sarà ...