La Bce ritiene che Sberbank Europe e le sue divisioni in Croazia e Slovenia siano "in fallimento o in probabile fallimento per il deterioramento della loro situazione di liquidità".

Ultime Notizie dalla rete : Bce Sberbank SPY FINANZA/ Il Governo Draghi è stato commissariato per la scelta sullo Swift ... si parla dell'abboccamento fra Ansaldo Energia e NordEnergoGroup, di quello fra Enel e Sberbank ... a detta di Christine Lagarde e in vista del board del 10 marzo, "la Bce è pronta a prendere in ...

Bce:Sberbank russa verso il fallimento 2.25 Bce:Sberbank russa verso il fallimento La Bce ritiene che Sberbank Europe e le sue divisioni in Croazia e Slovenia sono "in fallimento per il deterioramento della liquidità". In una nota la Bce ...

Bce: Sberbank Europe in fallimento o in probabile fallimento - Ultima Ora Agenzia ANSA Sanzioni contro la banca centrale L'istituto sta cercando di prendere contromisure. Gli effetti delle misure contro il settore finanziario russo cominciano a farsi sentire, visto che secondo la BCE la filiale europea di Sberbank è ...

Sanzioni Russia: verso il fallimento della Sberbank Europe con sedi in Croazia e Slovenia RUSSIA - Primi scricchiolii del sistema bancario russo dopo le sanzioni imposte dall'UE per il conflitto ucraino. Secondo la Banca Centrale Europea (BCE), la Sberbank russa sarebbe verso il fallimento ...

