Atp Santiago 2022 | vince Martinez | Baez battuto in finale in tre set

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Pedrosi aggiudica la vittoria del torneo Atp 250 dide Chile. Lo spagnolo si è infatti imposto in tre set sull’argentino Sebastianin tre set: 4-6 6-4 6-4. Sulla terra rossa cilena, quindi, il primo set era stato a favore del sudamericano, numero 7 del seeding: già nel primo game è arrivato il break da parte di, il quale riuscirà a confermare il vantaggio dopo aver annullato a sua volta una palla per il contro break (0-2). L’argentino collezione altre due palle break nel terzo gioco, ma in quello successivotrova il pareggio, strappando a 30 il servizio all’avversario.rischia ancora nel sesto game, ma resiste ai vantaggi e tiene il turno in battuta, e nel game successivo piazza il break decisivo al terzo tentativo ...

... 2022 Entrato in Top 100 a ottobre 2020, Martinez aveva raggiunto nel 2021 la sua prima finalein carriera, l'unica prima del trionfo di, a Kitzbuhel. In quel torneo sorprese il numero ...Nel primo set si comprende immediatamente che ci sarà da lottare. Lo spagnolo subisce il break in apertura e tenta di rimediare immediatamente, ma Báez è bravo ad annullare la chance e non altrettanto ...Pedro Martinez si aggiudica la vittoria del torneo Atp 250 di Santiago de Chile 2022. Lo spagnolo si è infatti imposto in tre set sull’argentino Sebastian Baez in tre set: 4-6 6-4 6-4. Sulla terra ros ...A Santiago trionfa Pedro Martinez. Lo spagnolo festeggia il primo titolo ATP ed entra per la prima volta in Top 50 nel ranking. Nella finale ...