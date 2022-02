Anonymous fa sul serio: pioggia di attacchi DDoS e violazioni di database contro istituzioni russe e bielorusse (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con un video pubblicato domenica su Twitter, Anonymous aveva dichiarato apertamente guerra cibernetica contro Vladimir Putin. Dopo gli attacchi ai siti governativi e alle TV russe, oggi tocca alle infrastrutture bielorusse. Colpite la TASS e la banca di stato SberBank.... Leggi su dday (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con un video pubblicato domenica su Twitter,aveva dichiarato apertamente guerra ciberneticaVladimir Putin. Dopo gliai siti governativi e alle TV, oggi tocca alle infrastrutture bielo. Colpite la TASS e la banca di stato SberBank....

