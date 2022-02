Sarri: «Con Osimhen il Napoli attaccherà di più la profondità» (Di domenica 27 febbraio 2022) Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di scendere in campo per affrontare il Napoli Poco tempo per preparare la gara? «Ci siamo abituati, i calendari sono questi». Sulla tra di andata «Non vogliamo concedere come all’andata, hanno grandi qualità di palleggio, non possiamo concedere gli stessi spazi». Su Pedro «Viene da un periodo travagliato, ha un problema a un tendine e preferisco Felipe Anderson che sta bene». Cosa cambia con Osimhen in campo rispetto all’andata? «Qualcosa cambia, Dries viene a giocare molto incontro, Osimhen attacca la profondità quindi l’interpretazione cambia» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di scendere in campo per affrontare ilPoco tempo per preparare la gara? «Ci siamo abituati, i calendari sono questi». Sulla tra di andata «Non vogliamo concedere come all’andata, hanno grandi qualità di palleggio, non possiamo concedere gli stessi spazi». Su Pedro «Viene da un periodo travagliato, ha un problema a un tendine e preferisco Felipe Anderson che sta bene». Cosa cambia conin campo rispetto all’andata? «Qualcosa cambia, Dries viene a giocare molto incontro,attacca laquindi l’interpretazione cambia» L'articolo ilsta.

