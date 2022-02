MOVIOLA – Spezia-Roma, rigore col Var per il fallo di Maggiore su Zaniolo: Abraham non sbaglia (Di domenica 27 febbraio 2022) Episodio da MOVIOLA in Spezia-Roma proprio allo scadere. In pieno recupero ed in quella che era una delle ultime occasioni della gara, Maggiore ha involontariamente dato un calcio in faccia a Zaniolo, intento a colpire di testa. In un primo momento l’arbitro, il signor Fabbri, non ha indicato il dischetto, ma dopo un consulto Var non ha potuto far altro che assegnare il penalty. L’intervento del centrocampista dello Spezia lascia spazio a poche interpretazioni ed il rigore appare sacrosanto. Ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri è stato Tammy Abraham, che non ha sbagliato ed ha regalato i tre punti alla Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Episodio dainproprio allo scadere. In pieno recupero ed in quella che era una delle ultime occasioni della gara,ha involontariamente dato un calcio in faccia a, intento a colpire di testa. In un primo momento l’arbitro, il signor Fabbri, non ha indicato il dischetto, ma dopo un consulto Var non ha potuto far altro che assegnare il penalty. L’intervento del centrocampista dellolascia spazio a poche interpretazioni ed ilappare sacrosanto. Ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri è stato Tammy, che non hato ed ha regalato i tre punti alla. SportFace.

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA – #SpeziaRoma, rigore col Var per il fallo di #Maggiore su #Zaniolo: #Abraham non sbaglia - cmdotcom : Spezia-Roma, la MOVIOLA LIVE: liguri furiosi, Amian espulso e rigore all'ultimo! - infoitsport : Spezia-Roma, la moviola: giallo per Agudelo e Amian - sportli26181512 : Spezia-Roma, la MOVIOLA LIVE: Aquilotti furiosi, Amian cacciato per doppia ammonizione: Ecco la nostra analisi sull… - sportface2016 : MOVIOLA - #SpeziaRoma, #Amian espulso per doppia ammonizione: decisione corretta di #Fabbri -