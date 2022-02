Guerra in Ucraina Decine di morti civili a Kharhiv | Mariupol sotto attacco Putin a Macron | ok allo stop degli attacchi ai civili

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - MaxN80808930 : RT @Capezzone: +++Occhio alle distrazioni+++ Ovvio, priorità assoluta alla guerra in Ucraina. Attenzione però: profittando degli occhi di t… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, la Svizzera si allinea “integralmente” alle sanzioni Ue contro Mosca. Il governo: “Passo ponder… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina

La felicità e l'euforia per un nuovo percorso, che si sarebbe dovuto concludere a maggio, sono state immediatamente soffocate il 24 febbraio con l'invasione dei russi in. Hanno ricevuto la ...... Mattia Bernardo Bagnoli, facendo il punto della situazione Vedi AncheRussia -, intensi bombardamenti a Kharkiv. Kiev: 'Decine di morti tra i civili'"Come cittadine russe e femministe, condanniamo questa guerra. Il femminismo come forza politica non può essere dalla parte di una guerra di aggressione e occupazione militare... ROMA - "Come cittadin ...Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, sta per fare ritorno in Italia. Dopo una settimana chiuso in albergo, l’ex allenatore del Sassuolo ha finalmente trovato il modo di tornare a casa, ...