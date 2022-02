(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVarato il2022/2027 per l’amministrazione della città di. Nella serata di ieri, nel centro litoraneo, è avvenuto il battesimo della coalizione ispirata dal consigliere regionale Giovanni Zannini, formata da ben 8 componenti che daranno vita ad altrettantea sostegno del candidato sindaco che sarà individuato nelle prossime settimane. Ecco i movimenti e le forze civiche che si sono unite ieri in una fortissima alleanza politica: 1) I Moderati per2) Unione Popolare 3) Pronti per4)Città Futura 5)per6) Generazionese 7) Lista per il rinnovamento8) ...

Advertising

anteprima24 : ** Elezioni, a #Mondragone c'è il 'Patto Civico': intesa raggiunta da otto liste ** - casertafocus : MONDRAGONE – Azione, Teresa Ucciero nomina i responsabili: ecco chi gestirà la fase elettorale - casertafocus : VERSO LE COMUNALI MONDRAGONE - Azione apre il confronto per le amministrative: ecco i punti programmatici - TeleradioNews : 'È il momento di un grande patto per la città. Noi ci siamo'. Il laboratorio civico 'Generazione mondragonese' val… - TeleradioNews : Mondragone. Elezioni comunali: nasce 'Generazione', lista vicina a Zanninie 'Patto Civico' - 'È il momento di un gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Mondragone

CasertaNews

16:01:20 Il Congresso Cittadino di Azionesi terrà dopo lo svolgimento delleComunali locali. Per la gestione della transizione dal momento attuale a quello congressuale, il Partito ha deciso di dotarsi di una struttura ......detto a chiare lettere di essere intenzionati a scendere in campo sia a Capua che a, le ... già vicesindaco e candidata alla ultimeregionali nella lista della Lega per iniziativa ...21:14:47 MONDRAGONE. No wor, no alla guerra e sotto la bandiera dell’Ucraina: arriva forte da Mondragone il messaggio di solidarietà per il popolo che in queste ore è vittima di un’invasione russa.MONDRAGONE (Caserta) - Dopo aver partecipato al Congresso Nazionale di Azione del 19 e 20 Febbraio a Roma, che ha visto l'elezione di Carlo Calenda a Segretario del Partito, si è riunito ieri a Mondra ...