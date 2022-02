E se Putin fallisse? Lo scenario “sensato” per i Servizi inglesi

Leggi su formiche

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Affascinante. Per me ha senso”. Un tweet di cinque parole firmato da Richard Moore, capo del Secret Intelligence Service (MI6), ha alimentato le speranze degli ucraini, e non soltanto le loro, di un fallimento dell’invasione russa dell’Ucraina. Il tweet, infatti, è un commento a un’analisi di Lawrence Freedman, professore emerito del King’s College di Londra, secondo cui il presidente russo Vladimir“potrebbe fallire”. Fascinating. Makes sense to me. https://t.co/Cdwq4e6yNc — Richard Moore (@ChiefMI6) February 25, 2022 Il docente scrive di ”scommessa sconsiderata” e promette di aggiornare il suo commento nei prossimi giorni. Intanto, ecco cosa sostiene in quello pubblicato, dopo che la resistenza ucraina è costata cara agli invasori, venerdì 25 febbraio e rilanciato come “affascinante” anche dal capo deisegreti britannici per ...