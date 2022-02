DSA e non solo: il blog per la didattica inclusiva (Di domenica 27 febbraio 2022) Un aiuto, un supporto, una preziosa risorsa per gli alunni, le famiglie, gli insegnanti e le scuole. È il blog “Maestro Matteo – Apprendere non è mai stato così semplice”, visualizzabile alla pagina web https://maestromatteoblog.wordpress.com Intuitivo e facilmente accessibile, contiene materiale didattico che si può consultare e scaricare gratuitamente. L’idea è nata dal maestro Matteo Finardi, insegnante all’istituto comprensivo di Spirano, alla scuola primaria, dove insegna storia, geografia inglese e musica. All’interno del blog ha raccolto e condiviso il materiale didattico delle materie che ha insegnato nel corso della sua carriera. Illustrando come ha preso forma questo progetto, Matteo spiega: “L’ho sviluppato raccogliendo uno spunto di Valentina, esperta di informatica che ho conosciuto all’istituto comprensivo di Mozzanica. ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Un aiuto, un supporto, una preziosa risorsa per gli alunni, le famiglie, gli insegnanti e le scuole. È il“Maestro Matteo – Apprendere non è mai stato così semplice”, visualizzabile alla pagina web https://maestromatteo.wordpress.com Intuitivo e facilmente accessibile, contiene materiale didattico che si può consultare e scaricare gratuitamente. L’idea è nata dal maestro Matteo Finardi, insegnante all’istituto comprensivo di Spirano, alla scuola primaria, dove insegna storia, geografia inglese e musica. All’interno delha raccolto e condiviso il materiale didattico delle materie che ha insegnato nel corso della sua carriera. Illustrando come ha preso forma questo progetto, Matteo spiega: “L’ho sviluppato raccogliendo uno spunto di Valentina, esperta di informatica che ho conosciuto all’istituto comprensivo di Mozzanica. ...

