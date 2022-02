Che nonna meravigliosa Eleonora Giorgi: “Non ho voluto ancora prendere mio nipote in braccio” (Di domenica 27 febbraio 2022) Eleonora Giorgi è diventata nonna da pochissimo, grazie a Clizia Incorvaia e suo figlio Paolo Ciavarro, è la nonna di Gabriele. A Silvia Toffanin confida tutta la sua felicità, quella che attendeva da tempo. Racconta il peso del bambino, quanto è piccolo e indifeso. E’ appena nato ed è per questo che Eleonora Giorgi ha deciso di non prenderlo ancora in braccio. In genere è il primo desiderio di tutti, soprattutto dei nonni, ma hanno deciso di tutelare il piccolino. Non è la paura del Covid ma la paura dei germi, dei batteri. E’ un comportamento che dovrebbero adottare tutti con i neonati e l’attrice è felice di averlo fatto, ci sarà poi tempo per coccolarlo e baciarlo. Eleonora Giorgi a Verissimo “Clizia si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 febbraio 2022)è diventatada pochissimo, grazie a Clizia Incorvaia e suo figlio Paolo Ciavarro, è ladi Gabriele. A Silvia Toffanin confida tutta la sua felicità, quella che attendeva da tempo. Racconta il peso del bambino, quanto è piccolo e indifeso. E’ appena nato ed è per questo cheha deciso di non prenderloin. In genere è il primo desiderio di tutti, soprattutto dei nonni, ma hanno deciso di tutelare il piccolino. Non è la paura del Covid ma la paura dei germi, dei batteri. E’ un comportamento che dovrebbero adottare tutti con i neonati e l’attrice è felice di averlo fatto, ci sarà poi tempo per coccolarlo e baciarlo.a Verissimo “Clizia si è ...

