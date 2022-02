Calciopoli | Ibrahimovic duro sull’Inter | “Indegni di quello Scudetto Juve con 38 titoli? Non è un errore”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciopoli Ibrahimovic

No, la Juve da avversaria non è davvero un granché per. Zlatan l'ha affrontata dodici ...e chiarisce con fierezza di aver messo virtualmente in bacheca anche lo scudetto di: 'Il ......!1) Capello ha poi detto la sua sue i ricordi alla Juve: "La Juve stimolò la sua competitività. Senzaio e lui saremmo rimasti lì. Oggi è un giocatore - allenatore. Non è l'...quando la Juventus di Antonio Conte ha vinto il primo titolo di Serie A dopo l'era di Calciopoli. Massimiliano Allegri era alla guida del Milan e Ibrahimovic era una delle stelle rossonere.