Audi A8, quando la limousine diventa hi-tech (Di domenica 27 febbraio 2022) La Audi A8 è da quasi venti anni l'ammiraglia dei Quattro anelli. Tutte le tecnologie più innovative arrivano prima a lei per poi scendere a pioggia sul resto della gamma tedesca, di cui la A8 - insieme alla sua versione sportiva S8 - rappresenta il non-plus-ultra. L'attuale generazione è la quarta ed è stata presentata nel 2017 ed è stata la prima Audi con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, la prima ad avere il concept di gestione dei comandi integralmente digitale MMI touch response e le sospensioni attive predittive. Pur appartenendo al segmento delle limousine, in cui gli azzardi stilistici non sono permessi, il suo design è affilato, il comfort è riferimento – degno di una lounge nel caso dei passeggeri posteriori – e le sue doti dinamiche sono in linea con quelle berline ben più compatte. Com'è fatta la Audi ... Leggi su gqitalia (Di domenica 27 febbraio 2022) LaA8 è da quasi venti anni l'ammiraglia dei Quattro anelli. Tutte le tecnologie più innovative arrivano prima a lei per poi scendere a pioggia sul resto della gamma tedesca, di cui la A8 - insieme alla sua versione sportiva S8 - rappresenta il non-plus-ultra. L'attuale generazione è la quarta ed è stata presentata nel 2017 ed è stata la primacon tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, la prima ad avere il concept di gestione dei comandi integralmente digitale MMI touch response e le sospensioni attive predittive. Pur appartenendo al segmento delle, in cui gli azzardi stilistici non sono permessi, il suo design è affilato, il comfort è riferimento – degno di una lounge nel caso dei passeggeri posteriori – e le sue doti dinamiche sono in linea con quelle berline ben più compatte. Com'è fatta la...

Advertising

Rowe_LoL : @godlikeadc1 @manugodd Io son di parte, difatti ammetto di essere terribilmente ignorante in materia, ma amo l'Audi… - Rowe_LoL : Quando vedi un principiante con foglio rosa alla guida di un Audi A1 della scuola guida e tu il massimo che guidavi… - LaBiaBi11 : Qual è l’auto che non vi fa storcere il naso quando la vedete? Smart NO SUV NO Audi NO Fiat NO Quale è accettab… - MarkFufflePuff : @Chemdevil Come quando sono in strada, tengo la distanza di sicurezza con quelli davanti, ma i maschi alfa sentono… - PierangeloFlor1 : Ma che ho fatto di male per avere Gianni Celeste perma-spammato in TL, non bastava doverselo sopportare da terrone… -

Ultime Notizie dalla rete : Audi quando Guerra Russia - Ucraina, il giro di vite sull'auto. I costruttori stranieri fermano le vendite ... secondo la quale avrebbero già scritto ai concessionari annunciando la decisione sia Audi sia ... Sono passati appena tre anni da quando Vladimir Putin "cinguettava" con Dieter Zetsche, all'epoca ancora ...

Alfa Romeo Tonale: quanto costerà il SUV? Fino a quando non sarà ufficialmente noto, possiamo azzardare dei calcoli su quale potrebbe essere ... Modelli come Audi Q3, Mercedes GLA o Jaguar E - Pace vanno dai 37.000 ai 40.000 euro. Questa sembra ...

Audi A8, quando la limousine diventa hi-tech GQ Italia Audi Elettrica del 2020 in vendita Il prezzo è più del 20% al di sopra del prezzo di mercato stimato per veicoli di classe simile. Il nostro algoritmo unico di determinazione del prezzo classifica i veicoli in base a un'ampia varietà ...

Audi, problema alle gomme: 100.000 auto richiamate Il richiamo coinvolge i modelli A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 e e-Tron, costruiti tra novembre 2019 e aprile 2021 ...

... secondo la quale avrebbero già scritto ai concessionari annunciando la decisione siasia ... Sono passati appena tre anni daVladimir Putin "cinguettava" con Dieter Zetsche, all'epoca ancora ...Fino anon sarà ufficialmente noto, possiamo azzardare dei calcoli su quale potrebbe essere ... Modelli comeQ3, Mercedes GLA o Jaguar E - Pace vanno dai 37.000 ai 40.000 euro. Questa sembra ...Il prezzo è più del 20% al di sopra del prezzo di mercato stimato per veicoli di classe simile. Il nostro algoritmo unico di determinazione del prezzo classifica i veicoli in base a un'ampia varietà ...Il richiamo coinvolge i modelli A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 e e-Tron, costruiti tra novembre 2019 e aprile 2021 ...