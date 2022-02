Ucraina, Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Salvini e Meloni dovrebbero imbarazzarsi parecchio per quello che hanno detto su Putin” (Di sabato 26 febbraio 2022) “Era diverso il Putin di qualche anno fa che veniva difeso da Salvini e Meloni? Non mi sembra, non lo ricordo come un Ghandi”. Così Andrea Scanzi, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove, ha commentato le prese di posizione del leader della Lega e di quella di Fratelli d’Italia. “Il 2014, 2015, 2016, 2017, sono gli anni in cui Matteo Salvini pensava che sarebbe stato logico e interessante per l’Italia scambiare mezzo Putin con due Mattarella – ha spiegato il giornalista – Gli stessi anni in cui diceva che Putin era il politico più bravo del mondo, che sperava in Putin e Biden (Trump, ndr) perché portassero la pace ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) “Era diverso ildi qualche anno fa che veniva difeso da? Non mi sembra, non lo ricordo come un Ghandi”. Così Andrea, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul, ha commentato le prese di posizione del leader della Lega e di quella di Fratelli d’Italia. “Il 2014, 2015, 2016, 2017, sono gli anni in cui Matteopensava che sarebbe stato logico e interessante per l’Italia scambiare mezzocon due Mattarella – ha spiegato il giornalista – Gli stessi anni in cui diceva cheera il politico più bravo del mondo, che sperava ine Biden (Trump, ndr) perché portassero la pace ...

