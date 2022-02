**Ucraina: Lufthansa, stop voli da e verso Russia, stop anche a sorvoli** (Di sabato 26 febbraio 2022) Berlino, 26 feb. (Adnkronos/Dpa) - Lufthansa interrompe i voli da, verso e sopra la Russia a causa degli attacchi di Mosca all'Ucraina. La decisione si applica per sette giorni, a causa della "situazione normativa attuale", ha affermato sabato il Gruppo Lufthansa. I voli per la Russia saranno sospesi di conseguenza e tutti gli aerei nello spazio aereo russo partiranno a breve, ha affermato Lufthansa. Diverse altre compagnie aeree hanno annunciato piani simili. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Berlino, 26 feb. (Adnkronos/Dpa) -interrompe ida,e sopra laa causa degli attacchi di Mosca all'Ucraina. La decisione si applica per sette giorni, a causa della "situazione normativa attuale", ha affermato sabato il Gruppo. Iper lasaranno sospesi di conseguenza e tutti gli aerei nello spazio aereo russo partiranno a breve, ha affermato. Diverse altre compagnie aeree hanno annunciato piani simili.

