Papa Francesco dall'ambasciatore su un'utilitaria "Sono addolorato e angosciato" (Di sabato 26 febbraio 2022) Visita fuori dal protocollo di Bergoglio al rappresentante diplomatico di Mosca. E il mercoledì delle Ceneri sarà giorno di preghiere e digiuno Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Visita fuori dal protocollo di Bergoglio al rappresentante diplomatico di Mosca. E il mercoledì delle Ceneri sarà giorno di preghiere e digiuno

Advertising

petergomezblog : Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta a sorpresa dall’ambasciatore russo per chiedere la fine dei b… - chetempochefa : 'Con un anno senza fare armi si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo. Ma questo è al secondo pos… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Papa Francesco si è recato stamane all'Ambasciata russa presso la Santa sede evidentemente per manifestar… - 04Corvin : RT @PSchioppa: #RussiaUkraineConflict Papa Francesco si è presentato all'ambasciata russa per chiedere la fine dell'azione militare. #facc… - Veleno_Q_B : RT @marilenagasbar1: -