Dopo il faccia a faccia tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, l'ex moglie di lui è scesa in campo. Prima ha scritto delle considerazioni social durante il Grande Fratello Vip e poi, addirittura, la lettera tra le pagine del settimanale DiPiù. "Nathaly Caldonazzo è una rubamariti!", la moglie del suo ex scrive una lettera pubblica

