Natasha Stefanenko | ' I presunti amici non hanno aiutato Russi e ucraini sono fratelli | le armi non dovrebbero esistere'

Advertising

n3m0scrapbook : @silvia_sb_ E qui fa la custode. Del resto Natasha Stefanenko eraun'ingegnere nucleare - N7_enseven : @hopfrog73 @chetempochefa andiamo siete tutti ucraini ora, al massimo avrete guardato natasha stefanenko no geli no… - pastorinisz : Buonasera @silvia_sb_ ma Natasha Stefanenko è stata intervistata? -

Ultime Notizie dalla rete : Natasha Stefanenko

Dire

affida ad un post il dolore per il conflitto che segue con apprensione dalle Marche, la sua terra di adozione e dove ha messo su famiglia con l'imprenditore Luca Sabbioni. La ..., nata proprio in Russia, dice di avere il cuore spezzato a metà. La guerra, dice, non è mai la soluzione. La pace deve prevalere sempre. Beppe Sala ha chiesto al direttore d'..."In tanti mi chiedono cosa penso riguardo alla crisi Russia-Ucraina. E mi chiedono un giudizio. Come potrei? Mi sento come una mamma che ha due figli che litigano, da tanto tempo. Uno più grande e for ...ANCONA - «Mi sento come una mamma che ha due figli che litigano da tanto tempo. Uno più grande e forte, l’altro più fragile ma orgoglioso e pronto a rispondere. Russi ...