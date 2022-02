Napoli, Spalletti rassicura su Osimhen: «Sta molto bene» (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Napoli Spalletti ha rassicurato sulle condizioni di Osimhen in vista della Lazio Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha rassicurato sulle condizioni di Victor Osimhen. INFERMERIA – «Osimhen sta molto bene, meglio sicuramente delle gare che ha giocato in questi giorni. Lobotka lo portiamo con noi, ma la vedo difficile che parta dall’inizio anche se valuteremo. Oggi ha fatto lavoro con la squadra ed un pochino di lavoro diversificato. Lo convocheremo, poi vedremo in base alle valutazioni che faranno i massaggiatori. Lozano mi ha detto che si sente molto meglio, pensa che sia stata la soluzione giusta quella di non operarsi. Anguissa ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore delhato sulle condizioni diin vista della Lazio Luciano, allenatore del, in conferenza stampa hato sulle condizioni di Victor. INFERMERIA – «sta, meglio sicuramente delle gare che ha giocato in questi giorni. Lobotka lo portiamo con noi, ma la vedo difficile che parta dall’inizio anche se valuteremo. Oggi ha fatto lavoro con la squadra ed un pochino di lavoro diversificato. Lo convocheremo, poi vedremo in base alle valutazioni che faranno i massaggiatori. Lozano mi ha detto che si sentemeglio, pensa che sia stata la soluzione giusta quella di non operarsi. Anguissa ha ...

