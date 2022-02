Made in Usa - F 1 | tutte le volte che l' America ci ha provato più una

Leggi su quattroruote

(Di sabato 26 febbraio 2022) Rullo di tamburi: c'è un'altra squadrana che desidera unirsi alla schiera dei team iscritti al Campionato del mondo di Formula 1. Trattasi della Andretti Autosport, che ha formalizzato la richiesta alla Fia per entrare nella massima serie del motorismo mondiale a partire dal 2024. Una multinazionale delle corse. La notizia, che è stata diffusa su Twitter da Mario Andretti (ultimo campione del mondono di F1, nel 1978), riguarda la squadra del figlio Michael, sorta di multinazionale del motorsport che spazia dalla Indy alle Supercars australiane passando per le serie a zero emissioni di Alejandro Agag, la Formula E e il giovanissimo campionato Extreme E. Un sogno coltivato da tempo. Michael Andretti, che in F1 ha gareggiato per una stagione - ottenendo scarsi risultati in McLaren, come compagno di squadra all'ombra di un Ayrton Senna ...