LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Kristoffersen al comando, Noel e Vinatzer deludono (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.53 Tanti errori per il britannico Dave Ryding, tredicesimo a +2”08. Il prossimo a disimpegnarsi sarà Lucas Braathen, pettorale rosso della disciplina. 9.52 Anche lo svizzero Ramon Zenhaeusern sopravanza i nostri portacolori: decimo a +1”59. 9.51 12 atleti scesi, Razzoli e Vinatzer sono ultimo e penultimo… 9.50 “Razzo” va in difficoltà sul muro, svantaggio di +1”65 a metà pista. Sulla linea d’arrivo il reggiano è decimo a +1”52… 9.48 Il rossocrociato Yule è terzo a +0”40. Giuliano Razzoli al cancelletto! 9.47 Fantastico Daniel Yule in alto, solo +0”07 da Kristoffersen! 9.46 +0”68 dopo il tratto iniziale, +1”40 a meta pista per il gardenese, che chiude nono a +1”62. Non una bella manche… 9.45 Il figlio d’arte è sesto a +0”95. Scende il primo azzurro, Alex ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53 Tanti errori per il britannico Dave Ryding, tredicesimo a +2”08. Il prossimo a disimpegnarsi sarà Lucas Braathen, pettorale rosso della disciplina. 9.52 Anche lo svizzero Ramon Zenhaeusern sopravanza i nostri portacolori: decimo a +1”59. 9.51 12 atleti scesi, Razzoli esono ultimo e penultimo… 9.50 “Razzo” va in difficoltà sul muro, svantaggio di +1”65 a metà pista. Sulla linea d’arrivo il reggiano è decimo a +1”52… 9.48 Il rossocrociato Yule è terzo a +0”40. Giuliano Razzoli al cancelletto! 9.47 Fantastico Daniel Yule in alto, solo +0”07 da! 9.46 +0”68 dopo il tratto iniziale, +1”40 a meta pista per il gardenese, che chiude nono a +1”62. Non una bella manche… 9.45 Il figlio d’arte è sesto a +0”95. Scende il primo azzurro, Alex ...

