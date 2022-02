Cena con rapina, torna in libertà il 27enne di Montesarchio (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, accogliendo l’istanza difensiva degli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha rimesso in libertà, revocando gli arresti domiciliari, Romualdo Del Mauro, di Montesarchio, di 27 anni, imputato dei reati di violazione di domicilio, tentata rapina aggravata e lesioni aggravate nei confronti di una coppia di coniugi di Montesarchio. Come si ricorderà, il Del Mauro era stato in arrestato dai Carabinieri di Montesarchio nella presunta flagranza del reato di tentata rapina, violazione di domicilio e lesioni aggravate la sera del 27 aprile scorso e, all’esito dell’udienza di convalida, beneficiò degli arresti domiciliari. Il fatto contestato al Del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, accogliendo l’istanza difensiva degli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha rimesso in, revocando gli arresti domiciliari, Romualdo Del Mauro, di, di 27 anni, imputato dei reati di violazione di domicilio, tentataaggravata e lesioni aggravate nei confronti di una coppia di coniugi di. Come si ricorderà, il Del Mauro era stato in arrestato dai Carabinieri dinella presunta flagranza del reato di tentata, violazione di domicilio e lesioni aggravate la sera del 27 aprile scorso e, all’esito dell’udienza di convalida, beneficiò degli arresti domiciliari. Il fatto contestato al Del ...

