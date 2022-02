Beppe Signori | chi è la moglie Tina Milano | “Galeotto fu Scherzi A Parte”

(Di sabato 26 febbraio 2022)è legato alladal 2018: l’ex bomber della Lazio si lasciava alle spalle il primo matrimonio con Viviana Natale, dalla quale ha divorziato nel 2016., il matrimonio connel 2018 Oggi il vicecampione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1994, sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla padrona di casa Silvia Toffanin tra carriera e vita privata. Nel 1993 l’attaccante di Alzano Lombardo incontrava tramite amici in comune Viviana Natale modella e attrice, tifosa della Juventus: quattro anni dopo le nozze e successivamente la nascita dei tre figli Niccolò, Denis e Greta. In seguito ...

Advertising

matteoischiboni : RT @laziopress: Sport e Salute, Beppe Signori torna allo Stadio Olimpico: le immagini del tour – FOTO - pasqualinipatri : Sport e Salute, Beppe Signori torna allo Stadio Olimpico: le immagini del tour – FOTO - LALAZIOMIA : Sport e Salute, Beppe Signori torna allo Stadio Olimpico: le immagini del tour – FOTO - laziopress : Sport e Salute, Beppe Signori torna allo Stadio Olimpico: le immagini del tour – FOTO - LALAZIOMIA : Signori, l’ex attaccante della Lazio ospite oggi a Verissimo – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Signori

Tina Milano è perla donna della rinascita, dopo lo scandalo che lo ha portato alla gogna pubblica (prima dell'assoluzione). Nel momento difficile lei c'era e questoglielo riconoscerà in ...Con i suoi gol ha esaltato le tifoserie di mezza Italia, dalla Lazio al Bologna, poi perhanno avuto inizio i problemi. Ma, almeno in questo occasione, eviteremo di soffermarci sulle ...Un altro weekend con tanti ospiti per Silvia Toffanin, quello di sabato 26 e domenica 27 febbraio, alle ore 16.30 nel consueto appuntamento di Canale 5 con “Verissimo”. Sabato, al talk show pomeridian ...Tina Milano è per Beppe Signori la donna della rinascita, dopo lo scandalo che lo ha portato alla gogna pubblica (prima dell'assoluzione).