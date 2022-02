Uniud in pausa | seconda puntata

(Di venerdì 25 febbraio 2022) …il play lo mettiamo su di te! Countdown Student Day 2022: manca un mese. Inizia il 25 marzo lo Student Day 2022, il principale evento di orientamento targato #che per questa edizione si svolgerà in modalità mista.

Apert le iscrizioni sul portale www..it/opendays Università degli Studi di Udine Ven, Febbraio 18, 2022 4:59am URL: Embed:Countdown Student Day 2022: – 36 giorni. Inizia il 25 marzo lo Student Day 2022, il principale evento di orientamento targato #uniud che per questa edizione si svolgerà in modalità mista.