Ucraina | Draghi | ' da Zelenski determinazione a resistere'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Presidente ucraino Zelensky ha affermato la determinazione delle autorità ucraine a resistere e a rispondere al fuoco russo, e a rompere le relazioni diplomatiche con Mosca". Così il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera sulla crisi Ucraina. "Ieri sera ha emanato un decreto che dispone una 'mobilitazione generale' di tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni di età, ai quali è stato fatto divieto di lasciare il Paese. Le operazioni rischiano di prolungarsi fino alla distruzione del sistema difensivo ucraino". "Il governo russo ha avanzato la proposta di trattative dirette con il governo ucraino, e confermato che l'obiettivo è neutralizzare e demilitarizzare l'Ucraina. Non risulta al momento un riscontro ucraino".

