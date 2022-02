Strage di Corinaldo | uno dei 6 rapinatori si chiama fuori | ' Ho fatto tanti errori | ma con i morti della Lanterna non c' entro nulla'

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ANCONA - 'Fino a quando avrò un filo di voce, continuerò a gridare la mia estraneità in merito alla tragedia di. Con quei fatti e con chi ha concorso nel causarli io non c''. Sono ...

ANCONA - 'Fino a quando avrò un filo di voce, continuerò a gridare la mia estraneità in merito alla tragedia di. Con quei fatti e con chi ha concorso nel causarli io non c'entro nulla'. Sono le parole di Andrea Cavallari, uno dei sei rapinatori residenti nella Bassa Modenese, accusati dalla procura di ...Lo stesso avrebbe anche riferito di essere stato preso a mazzate da uno dei componenti della gang, il presunto leader, e cioè Andrea Cavallari, 23 anni, già condannato per ladia 11 ...Uno dei sei accusati della banda dello spray si rivolge ai giudici: "Vi scongiuro, guardate con obiettività le cose" ...ANCONA - «Fino a quando avrò un filo di voce, continuerò a gridare la mia estraneità in merito alla tragedia di Corinaldo. Con quei fatti e con chi ha concorso nel ...