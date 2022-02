Questo video non mostra un «attacco antiaereo ucraino», è un videogioco (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una scena di notte in cui un aereo militare viene attaccato da terra. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «attacco antiaereo ucraino ad aereo da combattimento, caccia russo». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video non mostra una scena reale di guerra, ma un videogioco di tattica militare chiamato Arma 3 uscito nel 2013, come si può verificare qui. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato uncheuna scena di notte in cui un aereo militare viene attaccato da terra. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «ad aereo da combattimento, caccia russo». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilnonuna scena reale di guerra, ma ungioco di tattica militare chiamato Arma 3 uscito nel 2013, come si può verificare qui. L'articolo proviene da Facta.

