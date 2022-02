Outlander | in fase di sviluppo la serie prequel

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Starz ha annunciato che è indiunadi, l'adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon. Starz avrebbe affidato a Matthew B. Roberts il compito di occuparsi dellodi unadi, il progetto tratto dai romanzi scritti da Diana Gabaldon. Per ora il progetto può contare sulla presenza dello sceneggiatore e produttore che da tempo è showrunner dellaoriginale con star Caitriona Balfe e Sam Heughan. I produttori stanno attualmente scegliendo gli sceneggiatori da coinvolgere nellodelladi, di cui non sono stati svelati i dettagli riguardanti i personaggi al ...

Movieplayer.it

38 minuti fa Secondo le fonti, il produttore esecutivo e showrunner diMatthew B. Roberts è incaricato di scrivere e produrre il prequel. Una writer's room è attualmente indi creazione con l'obiettivo di iniziare a lavorare nelle prossime settimane. I ...Moore , che ha portatosugli schermi televisivi, sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Maril Davis, tramite la loro casa di produzione Tall Ship . Sony ...Starz ha annunciato che è in fase di sviluppo una serie prequel di Outlander, l'adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon. Starz avrebbe affidato a Matthew B. Roberts il compito di occuparsi dello svi ...