Nipote immortala ultimi momenti della storia d’amore di 60 anni dei nonni | “Una vita piena d’amore insieme”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Spesso sono le persone giovani a ritrarre le storie, che sia sul grande schermo, nelle pagine di un romanzo o su internet, dove tutti possiamo ricercare tutte le nuove coppie del momento. Ma c’è una coppia anziana che è diventata d’ispirazione per una donna che voleva mostrare il vero significato dell’amore. Emily Hime ha raccontato glimesi didi sua nonna. Sono stati sia un periodo straziante che un periodo in cui, come ha affermato lei stessa, “ha potuto assistere a qualcosa di meraviglioso”: l’amore incondizionato tra i suoi. Emily ha raccontato a Love What Matters che la sua famiglia ha sempre preso in giro in modo scherzoso il nonno, dicendogli che non sarebbe mai sopravvissuto senza la nonna, dato che lei aveva sempre fatto tutto per lui. Ma in realtà negli ...