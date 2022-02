Mosca: «Pronti a trattare con l'Ucraina» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 14.10 - Forse si apre uno spiraglio Vladimir Putin "è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti del ministero della Difesa, del ministero degli Affari Esteri e dell'amministrazione presidenziale per negoziati con una delegazione Ucraina". Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 14.10 - Forse si apre uno spiraglio Vladimir Putin "è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti del ministero della Difesa, del ministero degli Affari Esteri e dell'amministrazione presidenziale per negoziati con una delegazione". Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

