Milan-Udinese, le pagelle di CM: Kessie e Tomori fuori fase, Diaz è un problema. Che partita di Deulofeu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milan: Maignan 6: salva il pari con un grande intervento nei minuti di recupero su Deulofeu. Calabria 6: non sempre ordinato ma almeno vogli... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022): Maignan 6: salva il pari con un grande intervento nei minuti di recupero su. Calabria 6: non sempre ordinato ma almeno vogli...

Advertising

AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - PietroMazzara : Milan-Udinese inizierà alle 18:50 al posto delle 18:45. La FIGC, come forma di protesta contro la guerra in Ucraina… - lil_cream25 : RT @milan_risorto: Milan Sampdoria 1-0 Salernitana Milan 2-2 Milan Udinese 1-1 Tre gare consecutive, con tutta la formazione titolare e 1… - Luca100celleASR : RT @prohaska83: I giocatori del Milan, giustamente, si vorrebbero mangiare l’arbitro che tra non poche sconcezze ha concesso all’Udinese d… -