Le isole Chagos vittime di un crimine lungo mezzo secolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Scacciati nel 1966 dal Regno Unito, gli abitanti, ilois, hanno potuto visitare per la prima volta le terre d’origine. Ora che la base militare americana sull’isola di Diego Garcia sta perdendo importanza forse potranno tornare a casa. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Scacciati nel 1966 dal Regno Unito, gli abitanti, ilois, hanno potuto visitare per la prima volta le terre d’origine. Ora che la base militare americana sull’isola di Diego Garcia sta perdendo importanza forse potranno tornare a casa. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : isole Chagos Le isole Chagos vittime di un crimine lungo mezzo secolo ... scriveva Paul Gore - Booth, alto funzionari del Foreign office britannico quando, nel 1966, cominciava a prendere forma il progetto di espellere i duemila abitanti delle isole Chagos dalle loro case.

La disputa tra Mauritius e Regno Unito sulle isole Chagos Da anni si contendono l'arcipelago dell'oceano Indiano, e il Guardian ha scoperto che è stata tirata in mezzo anche Google ...

Chagos: un crimine vecchio di cinquant'anni "Lo scopo dell'esercizio è quello di ottenere alcune rocce che rimarranno nostre... Non ci sarà alcuna popolazione indigena tranne i gabbiani", scrisse Sir Paul Gore-Booth, un alto funzionario del Min ...

