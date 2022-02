Guerra Russia-Ucraina, case sventrate dopo i bombardamenti a Mariupol – Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) case sventrate e auto distrutte nella città Ucraina di Mariupol, dopo i bombardamenti russi. Il centro ucraino sul mar d’Azov, a poche decine di chilometri dalle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, è sotto pesante attacco, con centinaia di esplosioni segnalate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022)e auto distrutte nella cittàdirussi. Il centro ucraino sul mar d’Azov, a poche decine di chilometri dalle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, è sotto pesante attacco, con centinaia di esplosioni segnalate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - AleGallone : Sto seguendo con apprensione l’informativa del Presidente del Consiglio Mario Draghi sulla guerra Russia Ucraina. L… - DucaAndrea85 : @RinnovoGigio @ItalyatNATO Ma secondo te si va in guerra contro la Russia? Dai su -