Guerra in Ucraina, il Papa va all'ambasciata russa e si propone come mediatore (Di venerdì 25 febbraio 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco si è recato stamane all'ambasciata russa presso la Santa sede, in via della Conciliazione, evidentemente per manifestare la sua preoccupazione per la Guerra. Nel palazzo dove ha sede l'Ambasciata il Pontefice si è trattenuto poco più dì mezz'ora. Lo conferma la Sala stampa della Santa Sede. Francesco ha parlato con l'ambasciatore Alexander Avdeev "per tentare di mediare, proponendosi lui stesso come mediatore, nel conflitto tra il Paese e l'Ucraina dopo l'attacco su larga scala di Mosca". (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa ...

